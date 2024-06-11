الرئيس البولندي يدعو إلى البدء بسرعة في إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الناتو

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إلى بدء الإجراءات الرسمية لقبول أوكرانيا في الناتو في أقرب وقت ممكن.

وقال دودا في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة "تسعة بوخارست"، التي تأتي تحضيرا لقمة الناتو: "إننا جميعا ندعم تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي بولندا ندعم بقوة أيضا مسألة بدء عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أنه يعني ببدء إجراءات الانضمام "إرسال دعوة رسمية لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي سيجعل من الممكن بدء عملية التصديق".

وقال دودا: "بالطبع، يجب على جميع دول الناتو الموافقة على انضمام عضو جديد، لذلك تستغرق هذه العملية دائما وقتا طويلا".

وأضاف أن من الواضح بالنسبة لوارسو أنه لا يمكن قبول أوكرانيا بشكل كامل في الناتو حتى ينتهي الصراع في أوكرانيا، "لكن هذه العملية، في رأينا، يجب أن تستمر، لأن هذا دليل من جانب حلف شمال الأطلسي لروسيا على أن تطلع الشعب الأوكراني إلى الانضمام إلى التحالف الأوروبي الأطلسي مسموع ومفهوم ويتحقق".

وقد نشرت دول مجموعة السبع في وقت سابق، في قمة الناتو في فيلنيوس، إعلانا بدعم أوكرانيا، إلا أن الالتزامات الأمنية الواردة فيه لا تنص على مواعيد محددة للتنفيذ، أسوة بالوعود السابقة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الناتو، كما حذرت باستمرار من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.

وقالت موسكو إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى ومشاركة عسكريين غربيين في الصراع تحت غطاء المرتزقة.

المصدر: نوفوستي