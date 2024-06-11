بسبب موقفها من أزمة أوكرانيا.. مجموعة "بوخارست الـ9" تدرس استبعاد هنغاريا من اجتماعاتها

ذكرت صحيفة FT أن مجموعة "بوخارست التسع" تدرس إمكانية استبعاد هنغاريا من الاجتماعات المستقبلية للمجموعة على خلفية مواقف بودابست الأخيرة من تقديم المساعدات الغربية لأوكرانيا.

وكتبت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة: "ناقش دبلوماسيون من مجموعة بوخارست التسعة - مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية - إمكانية استبعاد هنغاريا من الاجتماعات المستقبلية".

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ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الاجتماعات الأخيرة، أفادت التقارير أن بودابست استخدمت حق النقض ضد الاستنتاجات المشتركة التي توصلت إليها المجموعة بشأن زيادة المساعدات لأوكرانيا وزيادة الدعم العسكري لكييف أو حتى تسريع طلبها للانضمام إلى الناتو.

هذا ويلتئم زعماء مجموعة "بوخارست التسعة" في ريغا في لاتفيا اليوم الثلاثاء، ويقول المسؤولون إن هنغاريا ترفض مرة أخرى تأييد مسودة البيان الذي وافق عليه الآخرون.

وحسب أحد مصادر الصحيفة، فإن المناقشات المتعلقة باستبعاد هنغاريا "جدية للغاية". وأضاف أن المجموعة ستجتمع على الأرجح يوم الثلاثاء "بتركيبتها الحالية للمرة الأخيرة".

وفي سياق متصل، قال مكتب الرئاسة الليتوانية: "هنغاريا مدعوة لحضور قمة B9 في ريغا في 11 يونيو".

وأضاف: "من المهم إبقاء هنغاريا ضمن وحدة حلف الناتو والاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أنه في وقت سابق، قالت وزيرة خارجية بلجيكا، التي تترأس دورة الاتحاد الأوروبي، أجا لبيب إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرس إمكانية حرمان هنغاريا من حقوقها في التصويت بسبب موقف بودابست من أوكرانيا. ودعمتها فيما بعد وزارة الخارجية النمساوية.

المصدر: فاينانشال تايمز