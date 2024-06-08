أوربان: بمقدور قادة الاتحاد الأوروبي وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال يوم

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأنه بمقدور قادة الاتحاد الأوروبي تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "في غضون يوم واحد إن أرادوا ذلك".

وقال أوربان في تصريح لقناة "تي في 2"، يوم الجمعة: "لو كان القادة الأوروبيون يريدون السلام، لتم تحقيق وقف إطلاق النار في الجبهة في غضون 24 ساعة. ولكان من الضروري أن يقولوا: ايها الأوكرانيون الأعزاء من الضروري وقف إطلاق النار ويجب وقف ذلك، ونحن لن نعطيكم مزيدا من الأسلحة والأموال ما لم يتم وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام".

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واعتبر أوربان أن "دونالد ترامب يمكن أن يحقق ذلك خلال يوم".

وأضاف أنه إذا واصلت الدول الغربية اتخاذ القرارات بشأن إرسال الأسلحة البعيدة المدى أكثر فأكثر لأوكرانيا بمثل هذه الوتائر، "فإننا سنقترب من المحطة النهائية والأخيرة، حيث سيكون العسكريون من أوروبا الغربية أو الأمريكيون في أوكرانيا".

وحذر أوربان: "في الوقت الراهن نحن على بعد سنتيمترات من الصدام المباشر"، مضيفا أن الزعماء الأوروبيين "يريدون ذلك".

وكان أوربان قد تحدث في وقت سابق عن ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال في أعقاب لقائه مع ترامب في مارس الماضي، إنه أكد له أنه لن يقدم المساعدات لأوكرانيا في حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة من جديد.

المصدر: نوفوستي