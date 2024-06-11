 
مباشر

لافروف: اتفاق التعاون الشامل بين روسيا وإيران قيد العمل

أخبار العالم

لافروف: اتفاق التعاون الشامل بين روسيا وإيران قيد العمل
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpxd

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن اتفاق التعاون الشامل بين روسيا وإيران لا يمكن التوقيع عليه الآن، مؤكدا في الوقت ذاته أن نصف الاتفاق تم تنسيقه بالكامل.

إقرأ المزيد
بيسكوف: العمل على اتفاق شامل مع إيران مستمر
بيسكوف: العمل على اتفاق شامل مع إيران مستمر

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية بلدان مجموعة "بريكس" عقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية: "أما العمل على اتفاق التعاون بين روسيا وجمهورية إيران، فليس من الممكن التوقيع عليه حاليا، مع أنه تم إنجاز العمل على نصفه بالكامل".

وأشار إلى أنه يتبقى على طهران استكمال عدة خطوات إجرائية لتقديم نص الاتفاق الشامل بين روسيا وإيران للتوقيع عليه من قبل الرئيسين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي