لافروف: اتفاق التعاون الشامل بين روسيا وإيران قيد العمل

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن اتفاق التعاون الشامل بين روسيا وإيران لا يمكن التوقيع عليه الآن، مؤكدا في الوقت ذاته أن نصف الاتفاق تم تنسيقه بالكامل.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية بلدان مجموعة "بريكس" عقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية: "أما العمل على اتفاق التعاون بين روسيا وجمهورية إيران، فليس من الممكن التوقيع عليه حاليا، مع أنه تم إنجاز العمل على نصفه بالكامل".

وأشار إلى أنه يتبقى على طهران استكمال عدة خطوات إجرائية لتقديم نص الاتفاق الشامل بين روسيا وإيران للتوقيع عليه من قبل الرئيسين.

المصدر: تاس