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بيسكوف: العمل على اتفاق شامل مع إيران مستمر

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بيسكوف: العمل على اتفاق شامل مع إيران مستمر
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن العمل على اتفاق تعاون بين روسيا وإيران لا يزال مستمرا، مؤكدا أن الجدول الزمني قد يتغير بسبب استعدادات إيران للانتخابات الرئاسية.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إذا تحدثنا بشكل كامل، لا يزال العمل مستمرا. لكن مع الأخذ بعين الاعتبار المرحلة الحالية في طهران حيث يتم الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية، يتحول جدول الأعمال قليلا إلى اليمين، لأن الانتخابات الرئاسية تليها كالمعتاد تعيينات جديدة وإلى آخره".

وأكد نية موسكو مواصلة تطوير العلاقات مع طهران وتحسين القاعدة القانونية المشتركة .

وجرت في إيران في الفترة من 30 مايو الماضي إلى 3 يونيو الجاري عملية تسجيل المرشحين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وفي 9 يونيو الجاري نشرت لجنة الانتخابات الإيرانية قائمة رسمية تضم 6 مرشحين. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في إيران في 28 يونيو الجاري.

المصدر: تاس

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