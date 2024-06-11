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رئيس وزراء اليابان الأسبق: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا ليس سلميا

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رئيس وزراء اليابان الأسبق: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا ليس سلميا
Globallookpress
الشرطة السويسرية وإجراءات في المدينة التي ينعقد فيها مؤتمر حول أوكرانيا - 10 يونيو 2024
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أكد رئيس وزراء اليابان الأسبق يوكيو هاتوياما أن مؤتمر سويسرا لا يمكن أن يكون سلميا لأنه يضم طرفا واحدا في النزاع وربما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

وقال هاتوياما، في حديث لوكالة "نوفوستي" عن اجتماع سويسرا حول أوكرانيا، إن المؤتمر يمثل فيه جانب واحد فقط من النزاع ولن يؤدي ذلك إلى بناء السلام.

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ولفت إلى أن الشيء الأكثر أهمية هو أن ينقاش كلا البلدين أوكرانيا وروسيا بجدية ويبذلان الجهود لوقف الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "تغيب روسيا والصين عن المؤتمر. إن مؤتمر السلام الذي يوجد فيه طرف واحد فقط ليس سلميا بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو الجاري وأكدت حوالي 90 دولة ومنظمة مشاركتها فيه.

وذكر الكرملين سابقا أن البحث عن خيارات لحل الوضع في النزاع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

المصدر: نوفوستي

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