القوات الإسرائيلية تغتال 4 فلسطينيين بقرية كفر نعمة غرب رام الله

اغتال الجيش الإسرائيلي 4 مقاومين فلسطينيين مساء يوم الاثنين، قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأصدرت حركة "حماس" بيانا نعت فيه "الشهيد المجاهد القسامي القائد محمد جابر عبده، الذي أمضى عشرين عاما في سجون الاحتلال، والشهيد المجاهد القسامي محمد رسلان عبده، والشهيد المجاهد وسيم بسام زيدان أبو عادي، والشهيد المجاهد رشدي سميح عمر عطايه، الذين ارتقوا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمنطقة كفر نعمة غرب رام الله".

وقالت الحركة في بيانها إن "الاحتلال النازي لن يستطيع باغتيالاته واعتقالاته وبطشه أن ينال من عزم شعبنا ومقاومتنا، التي ستبقى سدا منيعا أمام تنفيذ سياسات ومخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا، وما دماء الشهداء إلا نبراس لمن خلفهم على طريق الحرية والانتصار".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها بمقتل 4 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية كفر نعمة.

من جانبها، أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه مركبة قرب قرية كفر نعمة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن قوات الإسرائيلية اقتحمت القرية عقب إطلاق النار صوب المركبة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تلقت بلاغا حول إصابات جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار صوب مركبة قرب قرية كفر نعمة.

المصدر: وفا