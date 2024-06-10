شويغو يبحث مع فيدان العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الأمني الروسي التركي في الصيغ الثنائية

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين قضايا التعاون الأمني الروسي التركي في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

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وأفادت الخدمة الصحافية لمجلس الأمن الروسي اليوم في بيان رسمي أن شويغو عقد اجتماع عمل مع فيدان.

وبحسب البيان فقد دعا شويغو الجانب التركي إلى إجراء مشاورات ثنائية واسعة النطاق حول القضايا الأمنية في الربع الثالث من العام 2024.

وقال شويغو خلال الاجتماع: "أنا على استعداد لتعزيز الاتصالات الروسية-التركية عبر مجلسي الأمن في البلدين، وأغتنم هذه الفرصة لأطلب منكم نقل تحياتي إلى رئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي إبراهيم كالين، ووزير الدفاع يشار غولر، وكذلك الأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي حجي مفتي أوغلو، الذي أنتظره في روسيا في الوقت المناسب".

وأضاف: "أقترح إجراء مشاورات ثنائية شاملة حول مسائل الأمن في موسكو أو أنقرة في الربع الثالث من العام الجاري".

كما أكد الطرفان التزامهما بتطوير شراكة ثنائية استراتيجية تكافئية، لا سيما من أجل تعزيز الأمن الدولي والإقليمي".

وبحث شويغو في وقت سابق اليوم مع نائب رئيس حكومة صربيا ألكسندر فولين مجموعة من قضايا التعاون الثنائي ومواجهة تدخلات الدول الغربية في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وقال خلال اجتماع للجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مدينة ألماآتا الكازاخستانية: "إن محاولات الدول الغربية، التي تضخ المال والسلاح لنظام كييف، لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، باءت بالفشل، وتابع أن أحد أهداف "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا في سويسرا هو إسباغ صفة الشرعية على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلنسكي".

المصدر: RT