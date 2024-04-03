"ضربة غير متوقعة": تقويم آفاق العلاقات الروسية التركية بعد هزيمة أردوغان الكبرى

لا شيء يستوجب قلق روسيا من هزيمة أردوغان. حول ذلك، كتبت بولينا كونوبليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

حتى رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، وصف الانتخابات البلدية في تركيا، التي جرت في اليوم الأخير من مارس الماضي، بأنها "نقطة تحول" بالنسبة للبلاد. فللمرة الأولى منذ 20 عاما، تتجاوز قوى المعارضة الحزب الحاكم في عدة بلديات، وتحتفظ بالسيطرة على المدن الكبرى، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة. وكما كان متوقعا، بدأت المعارضة تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما رفضته إدارة أردوغان.

هل يمكن لنتائج الانتخابات أن تغير علاقات أنقرة مع موسكو؟

عن هذا السؤال، أجاب رئيس تحرير موقع موسكوفسكي كومسوموليتس- تركيا، يشار نيازباييف، بالقول:

"تركيا جارة روسيا، ولديها كثير من المشاريع الاقتصادية (معها)، والبراغماتي يلعب هنا الدور الرئيس. لذلك، لا أظن أن العلاقات سوف تتدهور مع وصول المعارضة. لا تزال أمامنا سنوات عديدة قبل الانتخابات العامة. خلال هذا الوقت، يمكن أن يتغير الكثير، لذا، فمن السابق لأوانه الحديث عن أي مخاوف. وكما يقولون في تركيا، فحتى 24 ساعة أكثر من كافية، في السياسة. ولا تزال أمامنا أربع سنوات حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. يمكن أن يتغير الكثير قبل العام 2028.

وعلى الرغم من حقيقة أن السياسيين المعارضين يبدون موالين للغرب، إلا أنهم ما زالوا مناهضين للإمبريالية. لا أظن أن شيئًا يمكن أن يتغير بشكل كبير. يمكننا بالفعل الحديث عن كثير من المشاكل والقيود (على سبيل المثال، في القطاع المصرفي) بين تركيا وروسيا. وهذا لا يحدث في عهد رئيس بلدية أو رئيس معارض، بل في عهد أردوغان. الضغط هو الضغط. معرفة كيفية المناورة هي أيضًا فن. لقد نجح أردوغان حتى الآن، لكنه كما نرى ليس ناجحًا 100%".

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