ناقش سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ونائب رئيس حكومة صربيا ألكسندر فولين مجموعة من قضايا التعاون الثنائي ومواجهة تدخلات الدول الغربية في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "جرت مناقشة مجموعة واسعة من قضايا التعاون الروسي الصربي في مجال الأمن".

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وأضاف: "تم التركيز على مسألة مواجهة تدخلات الدول الغربية في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وكذلك التفاعل بين وكالات إنفاذ القانون وفي مجال أمن المعلومات".

وقبل أيام، أكد شويغو أن الدول الغربية تستخدم ترسانة كبيرة من الوسائل، ومنها التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول لتحويل أوراسيا لساحة للمواجهة الجيوسياسية.

وقال خلال اجتماع للجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مدينة ألماتا الكازاخستانية: "إن محاولات الدول الغربية، التي تضخ المال والسلاح لنظام كييف، لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، باءت بالفشل، وتابع أن أحد أهداف "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا في سويسرا هو إعطاء مظهر الشرعية للرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي".

المصدر: RT