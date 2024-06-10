 
مباشر

شويغو يناقش مع نائب رئيس وزراء صربيا تدخلات الغرب بشؤون الدول ذات السيادة

أخبار العالم

شويغو يناقش مع نائب رئيس وزراء صربيا تدخلات الغرب بشؤون الدول ذات السيادة
نوفوستي
سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpo9

ناقش سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ونائب رئيس حكومة صربيا ألكسندر فولين مجموعة من قضايا التعاون الثنائي ومواجهة تدخلات الدول الغربية في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "جرت مناقشة مجموعة واسعة من قضايا التعاون الروسي الصربي في مجال الأمن".

إقرأ المزيد
بوتين: روسيا ستساعد في تحسين الوضع في منطقة البلقان
بوتين: روسيا ستساعد في تحسين الوضع في منطقة البلقان

وأضاف: "تم التركيز على مسألة مواجهة تدخلات الدول الغربية في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وكذلك التفاعل بين وكالات إنفاذ القانون وفي مجال أمن المعلومات".

وقبل أيام، أكد شويغو أن الدول الغربية تستخدم ترسانة كبيرة من الوسائل، ومنها التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول لتحويل أوراسيا لساحة للمواجهة الجيوسياسية.

وقال خلال اجتماع للجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مدينة ألماتا الكازاخستانية: "إن محاولات الدول الغربية، التي تضخ المال والسلاح لنظام كييف، لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، باءت بالفشل، وتابع أن أحد أهداف "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا في سويسرا هو إعطاء مظهر الشرعية للرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي