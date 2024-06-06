"للاستفادة من الخبرات الروسية".. اتفاقية للأمن السيبراني بين روسيا وسلطنة عمان (فيديو)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إن سايت لأمن المعلومات" العمانية أن توقيع اتفاقية في مجال الأمن السيبراني مع روسيا يحمل أهمية كبيرة وللاستفادة من الخبرات الروسية المعروفة في هذا القطاع.

وقال السالمي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن هذه الاتفاقية تهدف إلى رفع القدارات في مجال الأمن السيبراني لدى الكوادر العمانية وخلق برامج تدريبية تأهيلية للكوادر وخاصة مع المجموعة الكبيرة من الشباب الخريجين والذين بدؤوا مشوارهم العملي ولكن تنقصهم بعض الخبرات.

وأضاف السالمي: "توجد في روسيا الاتحادية خبرات عالية في هذا المجال واتفقنا مع بعض الشركات الروسية على برامج مشتركة لرفع القدرات في هذا المجال".

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وأشار إلى أن تقنيات الأمن السيبراني في هذا الوقت أصبحت تهم الفرد والشركة والكبير والصغير على حد سواء وأينما كان هناك وجود لتقنية كانت هناك أيضا حاجة مرتبطة بها لأمن المعلومات من أجل حماية هذه التقنيات.

وأردف الرئيس التنفيذي لـ"إن سايت لأمن المعلومات" أن القطاع ينمو بصورة متسارعة موضحا أن الجيل الجديد ينصب اهتمامه في هذا المجال في العالم العربي وفي سلطنة عمان مع العدد الكبير من الخريجين المتخصصين في مجال الأمن السيبراني.

وقال: "لكن الخبرات العملية تحتاج إلى وقت وأناس من ذوي الدراية والخبرة الموضوعية في هذا المجال. ونحاول الاستفادة من تجارب الدول الاخرى وكما قلنا فإن تجربة روسيا الاتحادية واضحة جدا ومعروفة جدا للجميع ولديها قدرات محلية عالية المستوى ولذلك جاءت هذه الاتفاقية لكي نستفيد من هذه الخبرات".

المصدر: سبوتنيك