 
مباشر

حالة طوارىء قصوى في التشيك بعد تهديدات بهجوم إرهابي

أخبار العالم

حالة طوارىء قصوى في التشيك بعد تهديدات بهجوم إرهابي
Globallookpress DanaKesnerova
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpde

أفات بوابة Idnes الإخبارية بأن الشرطة التشيكية عززت إجراءاتها الأمنية في الأماكن العامة بسبب معلومات عن هجوم إرهابي محتمل.

وأشارت البوابة إلى تعزيز الشرطة للإجراءات الأمنية في محطات القطارات ووسائل النقل العام ومراكز التسوق.

إقرأ المزيد
إحباط مخطط لهجوم إرهابي خلال الألعاب الأولمبية في فرنسا
إحباط مخطط لهجوم إرهابي خلال الألعاب الأولمبية في فرنسا

كما صدرت أوامر للشرطة بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم عن كثب بالقرب من محطات الحافلات ومحطات السكك الحديدية.

وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت القبض في إبريل على ثلاثة مراهقين للاشتباه في قيامهم بالتحضير لهجوم إرهابي.

كما أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان نهاية الشهر الماضي أنها قامت بالتعاون مع زملاء أجانب، بإحباط عمل إرهابي كان يخطط لتنفيذه في إحدى الدول الأوروبية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي