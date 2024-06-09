حالة طوارىء قصوى في التشيك بعد تهديدات بهجوم إرهابي

أفات بوابة Idnes الإخبارية بأن الشرطة التشيكية عززت إجراءاتها الأمنية في الأماكن العامة بسبب معلومات عن هجوم إرهابي محتمل.

وأشارت البوابة إلى تعزيز الشرطة للإجراءات الأمنية في محطات القطارات ووسائل النقل العام ومراكز التسوق.

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كما صدرت أوامر للشرطة بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم عن كثب بالقرب من محطات الحافلات ومحطات السكك الحديدية.

وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت القبض في إبريل على ثلاثة مراهقين للاشتباه في قيامهم بالتحضير لهجوم إرهابي.

كما أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان نهاية الشهر الماضي أنها قامت بالتعاون مع زملاء أجانب، بإحباط عمل إرهابي كان يخطط لتنفيذه في إحدى الدول الأوروبية.

المصدر: RT