 
مباشر

قرغيزستان تعلن إحباط هجوم إرهابي في دولة أوروبية

أخبار العالم

قرغيزستان تعلن إحباط هجوم إرهابي في دولة أوروبية
Globallookpress
العاصمة القرغيزية بشكيك (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xnbd

أعلت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان في بيان لها اليوم الجمعة أنها قامت بالتعاون مع زملاء أجانب، بإحباط عمل إرهابي كان يخطط لتنفيذه في إحدى الدول الأوروبية.

إقرأ المزيد
أجهزة الأمن في دول
أجهزة الأمن في دول "شنغهاي" أحبطت 69 هجوما إرهابيا خلال عام واحد

وقال البيان: "أحبطت لجنة الدولة للأمن القومي، في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب المستمرة بالتعاون مع شركاء أجانب، محاولة أعضاء منظمة إرهابية دولية لتنفيذ عمل إرهابي في أراضي إحدى الدول الأوروبية".

وأضاف البيان أنه كان من المفترض أن يكون بين المنفذين المحتملين للهجوم الإرهابي مواطن قرغيزي "مختبئ في الخارج"، ولم يتم الكشف عن هويته لـ"مصلحة التحقيق".

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا