قرغيزستان تعلن إحباط هجوم إرهابي في دولة أوروبية

أعلت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان في بيان لها اليوم الجمعة أنها قامت بالتعاون مع زملاء أجانب، بإحباط عمل إرهابي كان يخطط لتنفيذه في إحدى الدول الأوروبية.

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وقال البيان: "أحبطت لجنة الدولة للأمن القومي، في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب المستمرة بالتعاون مع شركاء أجانب، محاولة أعضاء منظمة إرهابية دولية لتنفيذ عمل إرهابي في أراضي إحدى الدول الأوروبية".

وأضاف البيان أنه كان من المفترض أن يكون بين المنفذين المحتملين للهجوم الإرهابي مواطن قرغيزي "مختبئ في الخارج"، ولم يتم الكشف عن هويته لـ"مصلحة التحقيق".

المصدر: "تاس"