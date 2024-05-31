إحباط مخطط لهجوم إرهابي خلال الألعاب الأولمبية في فرنسا

ألقت السلطات الفرنسية القبض على مشتبه به في التخطيط لهجوم إرهابي خلال مباراة كرة قدم كانت ستقام كجزء من الألعاب الأولمبية في مدينة سانت إتيان.

وذكرت قناة BFMTV نقلا عن المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي أنه خلال العملية "التي أجريت في 22 مايو، تم اعتقال مواطن شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما، للاشتباه في قيامه بالتحضير لهجوم إرهابي خلال منافسات كرة القدم في سانت إتيان".

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وأشارت إلى أن الشاب كان يعد لتنفيذ هجوم على ملعب جيفروي-غويتشارد.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسي، إنه لا يوجد تهديد إرهابي واضح على تنظيم الألعاب الأولمبية في باريس.

كما صرحت مصادر حكومية فرنسية في وقت سابق بأن باريس طلبت من نحو 45 دولة أجنبية المساهمة بعدة آلاف من العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين للمساعدة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

وتعتزم فرنسا نشر نحو 45 ألفا من أفراد الشرطة وقوات الأمن، و20 ألفا من أفراد شركات الأمن الخاصة، وحوالي 15 ألفا من العسكريين كل يوم لتأمين الحدث الذي سيقيم خلاله الملايين من عشاق الرياضة والسياح في البلاد لعدة أسابيع في ذروة فصل الصيف.

المصدر: RT