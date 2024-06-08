بوريل: حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التقارير الواردة من غزة عن مذبحة أخرى للمدنيين مروعة. ونحن ندين ذلك بأشد العبارات.

كتب بوريل على حسابه في منصة "إكس": يجب أن ينتهي حمام الدم على الفور.

وأضاف: خطة الرئيس بايدن المكونة من 3 مراحل هي الطريق إلى الأمام لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء القتال.

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وقد نفذت إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة عملية في مخيم النصيرات بقطاع غزة لتحرير رهائن محتجزين في القطاع فتمكنت من تحرير أربعة أشخاص.

وكانت العملية مصحوبة بقصف جوي وبري وبحري عنيف تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

المصدر: RT