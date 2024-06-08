لحظات صعبة بمستشفى شهداء الأقصى وأعداد كبيرة من القتلى والجرحى في هجوم إسرائيلي على النصيرات.. فيديو

خلفت العملية الإسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين صباح اليوم مجزرة كبيرة راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل وما يزيد عن 400 جريح من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا همجيا وحشيا على مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) مستهدفا المدنيين بشكل مباشر، وتسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى الذين ظلت جثامينهم ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة ولم تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وعدوان الاحتلال".

وأكدت الوزارة أن "جيش الاحتلال شن العدوان الوحشي من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية بينما تقوم الدبابات في ذات الوقت بقصف منازل المواطنين الآمنين، في نية مبيتة للاحتلال بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح".

وأشارت إلى أن الوضع الميداني في المحافظة الوسطى كارثي بسبب استمرار "العدوان الإسرائيلي" في كافة أرجاء المحافظة الوسطى بلا استثناء، و"جيش الاحتلال يمارس جريمة منظمة ضد المدنيين والآمنين وضد الأطفال والنساء في كل أرجاء المحافظة".

وأوضحت الصحة أن "مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى ويعمل حاليا على مولد كهربائي واحد فقط بعد تعطل واحد من مولدين اثنين يعمل عليهما المستشفى منذ ثمانية أشهر، وإن توقف أحد هذين المولدين ينذر بكارثة حقيقية فيما لو توقف المولد الوحيد، وبالتالي قد يخرج المستشفى عن الخدمة، وهذا المستشفى يقدم الخدمة الصحية لمليون إنسان ونازح ولا يمكن أن يستوعب هذا العدد الكبير من الشهداء والإصابات، فالمستشفى ممتلئ بالكامل منذ أسابيع طويلة، وبالتالي فإننا نطالب المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المستشفى وإنقاذ الواقع الصحي في المحافظة الوسطى حتى يستطيع المستشفى تقديم الخدمة الصحية لآلاف الجرحى والمرضى".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت إن قواته تمكنت من استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية بمخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" في بيان عبر قناتها في "تلغرام" أن الجيش الإسرائيلي الإرهابي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء تركزت في مخيم النصيرات".

المصدر: RT