يونهاب: كوريا الشمالية تستأنف إطلاق بالونات محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية

استأنفت كوريا الشمالية إطلاق بالونات القمامة إلى أراضي كوريا الجنوبية، وذلك بحسب وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن لجنة قادة أركان القوات المسلحة لجمهورية كوريا الجنوبية.

في 28 مايو وحتى الأول من يونيو، أطلقت كوريا الشمالية نحو ألف بالون مملوء بالقمامة.

في 2 يونيو، قال نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم جانج إيل إن كوريا الشمالية ستتوقف مؤقتًا عن إرسال البالونات، لأن الإجراء كان انتقاميا.

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في 10 مايو، أرسل نشطاء بالونات تحمل منشورات إلى كوريا الشمالية.

وتوعد نائب الوزير بالرد بمئة ضعف إذا استمر "إلقاء المنشورات والنفايات الورقية" من الجانب الكوري الجنوبي.

المصدر: تاس