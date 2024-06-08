ستولتنبرغ يتخلى عن فكرة إنشاء صندوق مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 100 مليار دولار

تخلى الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن خطته المقترحة سابقا لإنشاء صندوق مساعدة عسكرية مدته 5 سنوات لأوكرانيا بقيمة 100 مليار دولار بسبب معارضة الحلفاء في "الناتو".

وقالت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة إن ستولتنبرغ قدم اقتراحا جديدا يتعهد بموجبه "الحلفاء بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار يورو (43 مليار دولار) سنويا على المساعدات القاتلة وغير القاتلة لأوكرانيا".

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وأشارت إلى أن الاقتراح "قد يحظى بدعم وزراء دفاع "الناتو" عندما يجتمعون في بروكسل الأسبوع المقبل".

وسيحدد "الناتو" مبالغ التبرعات لكل دولة على أساس نسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، ستقدم الولايات المتحدة حوالي نصف المساعدات.

ومن المتوقع أن توفر الخطة الجديدة "قدرا أكبر من الشفافية بشأن ما يقدمه الحلفاء لأوكرانيا، مع ممارسة ضغط لطيف على أعضاء الحلف الذين لا يفون بالتزاماتهم".

وذكّرت الوكالة بأنه بعد اجتماع وزراء خارجية "الناتو" في مايو في براغ، قال ستولتنبرغ: "في الوقت الحالي، ننفق بالفعل حوالي 40 مليار دولار سنويا، لكنني أطلب من الحلفاء القيام بذلك على مدار السنوات المقبلة، ويجب أن نحافظ على هذا المستوى من الدعم على الأقل كل عام طالما كان ذلك ضروريا".

المصدر: "إنترفاكس"