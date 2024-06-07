"سوناطراك" الجزائرية و"سينوبك" الصينية توقعان مذكرة تفاهم

وقعت شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" مذكرة تفاهم مع شركة "سينوبك" الصينية بهدف تعزيز العلاقات القائمة بين الشركتين وتوسيع التعاون بينهما من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة.

وذكر بيان لشركة "سوناطراك" أن توقيع المذكرة جرى في العاصمة بكين بمقر الشركة الصينية بحضور المدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، والمدير العام لشركة "سينوبك" ما يونغشنغ.

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وأشارت "سوناطراك" إلى أن المذكرة تهدف إلى" تعزيز العلاقات القائمة بين الشركتين وتوسيع التعاون من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة عبر مجمل سلسلة القيمة للمحروقات، لا سيما في مجالات الاستكشاف وتطوير المكامن المعقدة والطاقات المتجددة، البتروكيمياء، الهندسة النفطية وتطوير المهارات".

وأوضحت "سوناطراك" في بيانها أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركتين يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حشيشي إلى جمهورية الصين الشعبية.

كما ذكر البيان أن شركة "سينوبك" متواجدة في الجزائر منذ سنة 2002 وتستغل مع سوناطراك مكمن "زارزايتين" الجزائرية في إطار عقد للمحروقات موقع في ماي 2022، طبقا للقانون رقم 19-13 الذي ينظم نشاطات المحروقات.

وكانت "سوناطراك" قد أعلنت في مايو الماضي توقيع اتفاق تعاون مع الشركة النفطية الأمريكية "إكسون موبيل" بهدف دراسة فرص تطوير الموارد من المحروقات في حوضين بالجنوب الغربي للجزائر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية