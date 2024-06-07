بـ1.1 مليار دولار.. اتفاقية لمد 4 آلاف كم من خطوط الغاز لصالح "أرامكو" تنفذها "سينوبك" الصينية

وقعت "سينوبك" الصينية مع "أرامكو" السعودية اتفاقية بـ1.1 مليار دولار لمد أنابيب للغاز الطبيعي لصالح "أرامكو" على أن تتولى "سينوبك" لخدمات حقول النفط شراء المستلزمات والإنشاءات.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المرحلة الـ3 من شبكة الغاز الرئيسية في المملكة بحسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط".

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ومن المقرر في إطار الاتفاق أن تتولى "سينوبك" إنشاء أجزاء من شبكة الأنابيب التي تشمل خطوطا رئيسية وبأطوال إجمالية تبلغ 2630 كيلومترا، إضافة إلى خطوط فرعية بأطوال تبلغ 1340 كيلومترا.

وأشار التقرير إلى أن الشبكة ضمن أهداف خطة "أرامكو" لتعزيز قدرات توزيع الغاز عبر المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تنص على أن تنجز "سينوبك" أعمال الإنشاءات بحلول نهاية مايو 2027.

وفي سياق متصل، وقعت شركة "أرامكو" عقودا بقيمة 2.95 مليار ريال تقريبا (786 مليون دولار). وأعلنت شركة "غروب فايف" السعودية للأنابيب عن توقيع عقد بنحو 1.3 مليار ريال (346.5 مليون دولار).

ويهدف إلى تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام، خاصة بإحدى المشاريع المملوكة لـ"أرامكو"، وتبلغ مدة العقد 12 شهرا، على أن ينعكس الأثر المالي ابتداء من الربع الـ3 من العام المالي 2025.

كما أعلنت شركة "أنابيب الشرق" السعودية للصناعة توقيع عقود عدة بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار ريال (440.8 مليون دولار) مع "أرامكو". وتشمل أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، وتبلغ مدة العقد 19 شهرا.

المصدر: وسائل إعلام