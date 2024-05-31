"أرامكو" السعودية تتوسع في باكستان

حققت "أرامكو" مزيدا من التقدم في توسيع استثمارها العالمي في مجال بيع الوقود بالتجزئة، من خلال إعلانها، اليوم، عن إكمال الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة "قو".

وتعمل شركة "قو" في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوعة في باكستان، وتمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة.

إقرأ المزيد

ويمثل الاستحواذ، الذي أعلن عنه أول مرة في ديسمبر 2023، أول استثمار لشركة "أرامكو" السعودية في مجال البيع بالتجزئة في باكستان، كما يؤكد تنامي مكانة الشركة في مجال التجزئة في أسواق ذات قيمة عالية، حيث استحوذت "أرامكو" السعودية في مارس الماضي أيضا على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة "إسماكس للتوزيع"، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء، ياسر مفتي: "يعد هذا الاستحواذ خطوة متقدمة في مسيرتنا التي تشهد تسارعا كبيرا للتوسع عالميا في مجال بيع الوقود بالتجزئة. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة "قو" نتطلع إلى توفير منتجات وخدمات "أرامكو" السعودية عالية الجودة لعملائنا في باكستان، كما يسعدنا أيضا الترحيب بإضافة أخرى عالية المستوى إلى شبكتنا المتنامية من الشركاء العالميين، ونتطلع إلى الجمع بين مواردنا وخبراتنا لإطلاق فرص جديدة لازدهار علامة أرامكو التجارية في الخارج".

المصدر: الإخبارية