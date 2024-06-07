غوتيريش لن يحضر المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للهيئة أنطونيو غوتيريش لن يحضر المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا، الذي من المقرر عقده في سويسرا يومي 15 و16 يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "لا، هو لن يحضره، لكن الأمم المتحدة، كما قلنا في وقت سابق، ستكون ممثلة على المستوى المعني".

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يذكر أن سويسرا ستستضيف في منتجع بورغنشتوك مؤتمرا دوليا حول السلام في أوكرنيا، حيث من المتوقع أن يحضره أكثر من 160 وفدا، بما في ذلك من دول مجموعة السبع والدول العشرين.

ولم يتم توجيه دعوة إلى روسيا لحضور المؤتمر. وهي أعلنت أنها كانت سترفض مثل هذه الدعوة حتى في حال تلقيها، حيث يسعى الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي للاستفادة من المؤتمر لتفعيل مبادئ ما يسمى بـ"معادلة السلام" الخاصة به، والتي رفضتها موسكو، معتبرة اياها "منفصلة عن الواقع".

المصدر: تاس