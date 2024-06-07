 
مباشر
عاجل
روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي

الخارجية الروسية: لا صلة بين مؤتمر سويسرا والسلام لا من قريب ولا من بعيد

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لا صلة بين مؤتمر سويسرا والسلام لا من قريب ولا من بعيد
Globallookpress MFA Russia
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp1m

قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين إن المؤتمر الذي سيعقد في سويسرا حول أوكرانيا لا علاقة له بالسلام من قريب أو من بعيد.

جاء ذلك في تصريحات لزاخاروفا على هامش الدورة الـ 27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث تابعت: "لا تسموه مؤتمر (سلام)، فلا علاقة له بالسلام من قريب أو من بعيد. يدور الحديث حول أولئك الذين يريدون توريد الأسلحة".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: السعودية لن تشارك في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
وسائل إعلام: السعودية لن تشارك في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

وتعتزم السلطات السويسرية عقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15-16 يونيو في منتجع بورغتشوك، حيث كانت وزارة الخارجية السويسرية قد ذكرت في وقت سابق أن برن دعت أكثر من 160 وفدا من مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين ودول "بريكس". ووفقا للسلطات السويسرية فإن روسيا ليست من بين المدعوين.

من جانبه علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المؤتمر بأن موسكو لن تطلب المشاركة إذا لم تكن سويسرا ترغب في رؤيتها هناك. ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فإن عقد هذا الحدث يشكل "طريقا إلى اللامكان"، ولا ترى روسيا رغبة الغرب في تسوية الأزمة بأمانة. في الوقت نفسه أكدت روسيا مرارا وتكرارا أن موسكو لم ترفض أبدا التوصل إلى حل سلمي للصراع في كييف، ولكن استنادا إلى الواقع على الأرض وليس فقط إلى رغبات كييف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي