 
مباشر
عاجل
الحوثيون: نفذنا عمليتين ضد سفينتين في البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ باليستية وبحرية

لجنة التحقيق الروسية ستلاحق المتورطين في الهجوم على لوغانسك

أخبار العالم

لجنة التحقيق الروسية ستلاحق المتورطين في الهجوم على لوغانسك
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp4h

أكدت لجنة التحقيق الروسية أنها ستحدد هوية المتورطين في قصف لوغانسك.

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها "ستحدد ملابسات الحادث بالتفصيل، وستخضع سلوكيات جميع المشاركين للتقييم القانوني".

بالإضافة لذلك، ستحقق لجنة التحقيق في هجوم جرى بطائرة مسيرة على سيارة في منطقة بيلغورود، حيث كانت السيارة تنقل عائلة مكونة من ثلاثة أفراد. وأسفر الحادث عن إصابة الزوجين بجروح متعددة في حين توفيت ابنتهما.

إقرأ المزيد
إصابات وأضرار مادية كبيرة في قصف أوكراني على لوغانسك بصاروخ أمريكي (فيديوهات)
إصابات وأضرار مادية كبيرة في قصف أوكراني على لوغانسك بصاروخ أمريكي (فيديوهات)

وتتعرض جمهورية لوغانسك بشكل شبه يومي لهجمات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، أما مقاطعة بيلغورود فهي الأقرب إلى مدى القذائف الأوكرانية، دون تمييز ما إذا كانت الإصابات في أوساط المدنيين أو العسكريين. 

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي