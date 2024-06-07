لجنة التحقيق الروسية ستلاحق المتورطين في الهجوم على لوغانسك

أكدت لجنة التحقيق الروسية أنها ستحدد هوية المتورطين في قصف لوغانسك.

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها "ستحدد ملابسات الحادث بالتفصيل، وستخضع سلوكيات جميع المشاركين للتقييم القانوني".

بالإضافة لذلك، ستحقق لجنة التحقيق في هجوم جرى بطائرة مسيرة على سيارة في منطقة بيلغورود، حيث كانت السيارة تنقل عائلة مكونة من ثلاثة أفراد. وأسفر الحادث عن إصابة الزوجين بجروح متعددة في حين توفيت ابنتهما.

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وتتعرض جمهورية لوغانسك بشكل شبه يومي لهجمات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، أما مقاطعة بيلغورود فهي الأقرب إلى مدى القذائف الأوكرانية، دون تمييز ما إذا كانت الإصابات في أوساط المدنيين أو العسكريين.

المصدر: تاس