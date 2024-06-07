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روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي

زاخاروفا: واشنطن لن تفلت من مسؤولية "الضوء الأخضر" لكييف في استهداف روسيا بأسلحة أمريكية

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زاخاروفا: واشنطن لن تفلت من مسؤولية
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يمكن لواشنطن أبدا التنصل من مسؤوليتها في السماح لأوكرانيا باستهداف الأراضي الروسية باستخدام أسلحة أمريكية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024":  "في السابق، سمحت الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية بشن ضربات ضد الاراضي الروسية بالقرب من حدود مقاطعة خاركوف".

وأضافت زاخاروفا تعليقا على هذا القرار: "لن يتمكنوا من التهرب من المسؤولية".

وفي السياق ذاته كتب حساب زاخاروفا في موقع "تيلغرام": "في 31 مايو (الماضي)، أعطت واشنطن على غرار عدد من الدول الأوروبية، رسميا "الضوء الأخضر" لنظام كييف لاستخدام الأسلحة الموردة لضرب الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف".

هذا ويختتم "منتدى سان بطرسبورغ" أعماله يوم غد 8 يونيو.

المصدر: RT + نوفوستي

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روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي