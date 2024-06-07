وزير الدفاع السويدي: إجراءات الصين ضد الفلبين في بحر الصين الجنوبي تهدد الأمن العالمي

أعرب وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، عن قلقه بشأن مناورات بكين ضد السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي، قائلا إن مثل هذه الإجراءات "تهدد الأمن وتقوض الاستقرار في المنطقة".

وقال جونسون بعد اجتماعه مع نظيره الفلبيني غيلبرتو تيودورو جونيور، أمس الخميس: "اسمحوا لي أن أعرب عن قلقي العميق إزاء المناورات الخطيرة والمتكررة ضد السفن الفلبينية التي تجري في بحر الفلبين الغربي وبحر الصين الجنوبي".

وأضاف: "إن هذه الأعمال تعرض حيوات البشر للخطر، وتقوض الاستقرار الإقليمي والقانون الدولي، وتهدد الأمن في المنطقة وخارجها. هذه ليست تهديدات لأمنكم القومي فحسب، بل تهديدات لأمننا العالمي المشترك".

واندلعت مواجهات بين السفن الصينية والفلبينية بشأن مياه ضحلة متنازع عليها منذ العام الماضي.

وأدى استخدام الصين لخراطيم المياه القوية إلى إتلاف سفن فلبينية وإصابة العديد من أفراد البحرية الفلبينية وتوتر العلاقات الدبلوماسية.

وقدمت مانيلا احتجاجا دبلوماسيا وجذبت الانتباه إلى الإجراءات الصينية ضد قوات خفر السواحل وسفن البحرية الفلبينية في محاولة للحصول على الدعم الدولي.

المصدر: أ ب