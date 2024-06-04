مواجهة جديدة بين السفن الصينية والفلبينية في بحر الصين الجنوبي ومانيلا تتهم بكين بمصادرة الأغذية

أعلن قائد الجيش الفلبيني أن خفر السواحل الصيني صادر واحدة من أربع عبوات غذائية أسقطتها طائرة لأفراد البحرية الفلبينية في موقع إقليمي في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها.

وأثارت عملية الإنزال الجوي التي قام بها الجيش الفلبيني في سكند توماس شول في 19 مايو سباقا بين خفر السواحل الصيني وأفراد البحرية الفلبينية على متن زوارق بخارية صغيرة لاستعادة الطرود الأربعة. وقال قائد الجيش الفلبيني الجنرال روميو براونر للصحفيين إن الفلبينيين تمكنوا من استعادة ثلاثة من الطرود العائمة بينما انتزع الصينيون طردا واحدا.

ولم يعلق المسؤولون الصينيون على الحادثة لكنهم قالوا مرارا وتكرارا إن المياه الضحلة، التي جنح الجيش الفلبيني فيها عمدا سفينة البحرية في عام 1999، مملوكة للصين وطالبوا بسحب السفينة بعيدا.

المصدر: AP