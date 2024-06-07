أكد الخبير العسكري المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن قوات كييف تقوم في مقاطعة خاركوف بتلغيم المنطقة عن بعد باستخدام الألغام المغناطيسية ألمانية الصنع.

وفي سياق متصل، أشار ماروتشكو إلى تسجيل عدد من حالات القصف نفذتها قوات كييف بواسطة منظومات صواريخ من طراز MARS-II الألمانية والمزودة بقنابل عنقودية كالألغام المضادة للدبابات طراز AT2، ولفت إلى أن تلك الألغام تنشرها كييف عن بعد وعلى مقربة من المناطق السكنية في المقاطعة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أصيبت امرأتان نتيجة قصف القوات الأوكرانية في قرية فيليكي فيسيلوك بمقاطعة خاركوف.

وأفادت "الحركة السرية" في المقاطعة أيضا بأن نظام كييف بدأ في شن قصف بالقرب من خيرسون.

المصدر: RT