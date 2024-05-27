القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بقنابل عنقودية

قال حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، إن القوات الأوكرانية شنت هجوما بالذخائر العنقودية على لوغانسك.

وكتب باسيتشنيك على قناة "تيليغرام": "نتيجة للهجوم، اندلع حريق، وتعمل أجهزة الطوارئ ووكالات إنفاذ القانون والأطباء في مكان الحادث"، وأكد أن الوضع تحت السيطرة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وكالة "نوفوستي" أن عدة انفجارات وقعت في لوغانسك، وسمع دويها في جميع أنحاء المدينة.

وتحدث شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الحريق، دون ذكر تفاصيل.

وتقصف القوات الأوكرانية بانتظام المناطق المأهولة بالسكان في دونباس.

وأطلقت قوات كييف يوم الاثنين 40 ذخيرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، واستخدمت قذائف من عيار 155 مليمترا، بما في ذلك نوع من القذائف العنقودية.

ويستخدم الجيش الأوكراني الذخائر العنقودية التي تلقاها من الولايات المتحدة كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة.

المصدر: نوفوستي