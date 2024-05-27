كييف تشكل وحدات هجومية من السجناء المفرج عنهم

أعلن وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا عن تشكيل وحدات منفصلة في القوات الأوكرانية يتكون أفرادها من السجناء المفرج عنهم، وسيتم تدريبهم لتنفيذ عمليات هجومية على خط الجبهة.

وقال ماليوسكا في مقابلة تلفزيونية: "اعتبارا من اليوم ستكون هذه وحدات هجومية، وستكون وحدات لا تزال تتكون حصريا من الأشخاص الذين قضوا عقوباتهم، أي أنها ستكون وحدات "متجانسة" دون الاختلاط مع أفراد عسكريين آخرين".

وأوضح أن هذه الوحدات لا تزال تخضع للتدريب ولم تشارك في الأعمال القتالية بعد. وفي الوقت نفسه، أضاف الوزير أنه بناء على تجربة استخدام وحدات تتكون من مدانين في المعركة، قد تقرر قيادة القوات المسلحة الأوكرانية دمجها في المستقبل مع وحدات الجيش الأخرى.

وأشار وزير العدل الأوكراني إلى أنه "تم بالفعل إطلاق سراح 613 سجينا وانضموا إلى القوات المسلحة ويخضعون للتدريب المناسب".

وقد وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على القانون الذي يسمح بتنظيم تعبئة السجناء في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، في 17 مايو.

وسيكون الحق في طلب إفراج مشروط بإبرام عقد للخدمة العسكرية متاحا للمدانين، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد أساسيات الأمن القومي، والقتلة والمغتصبين والمتحرشين بالأطفال، والمسؤولين عن الحوادث القاتلة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، تلزم رغبة المحكوم عليه وموافقة قادة الوحدات التي سيكون تحت تصرفها.

المصدر: RT