أستراليا.. 30% من المجندات تعرضن للتحرش وربعهن للتنمر

كشفت بيانات عسكرية في أستراليا أن أكثر من ثلث المجندات أبلغن عن تعرضهن لسلوك جنسي سيئ أثناء التحاقهن بأكاديمية قوة الدفاع الأسترالية في كانبيرا، بينما تعرض ربع المجندات للتنمر.

وأظهر استطلاع في مكان العمل لعام 2021، والذي طرح لأول مرة في إطار اللجنة الملكية المعنية بانتحار المحاربين القدامى والدفاع، أن ما يقرب من 30% من المجندين الذين تعرضن لسلوك غير مقبول لم يُتخذ أي إجراء.

إلى ذلك جرت مواجهة وزير الدفاع أنغوس كامبل بشأن النتائج التي توصل إليها السناتور ديفيد شوبريدج من "حزب الخضر" خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ حول التقديرات في كانبيرا يوم أمس الخميس.

وبصورة منفصلة، تم استجواب وزير الدفاع أيضا بشأن المخاوف بشأن نظام القضاء العسكري، بسبب مزاعم بأنه غالبا ما يطلق سراح المخالفين المدانين بارتكاب اعتداءات غير لائقة عبر غرامات بسيطة وتخفيضات في الرتب.

وقال السناتور شوبريدج للجنة مجلس الشيوخ "إن البيانات الأخيرة الصادرة عن المحامي العام كشفت عن تلك الحالات "لم تنته تقريبا بعقوبة الفصل" وتم "مسح" سجلات الجناة عند دخولهم الحياة المدنية.

بدوره، قال الجنرال كامبل إنه كان على علم "بالخلل" في قضية نظام القضاء العسكري "لبعض الوقت" وكان يشعر بالقلق إزاءه، لكنه لم يثير القضية مع وزير الدفاع ريتشارد مارليس.

وردا على سؤال عما إذا كان يجري "ردع" النساء عن الانضمام إلى الجيش بسبب "ثقافة مكان العمل" في قوات الدفاع الأسترالية، أقر الجنرال كامبل بأن "ذلك قد يكون أحد العوامل".

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أحدث السفن الحربية الأسترالية خارج الخدمة لعام آخر

وفي سياق آخر وخلال الجلسة ذاتها، قد تبقى أحدث السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية الأسترالية خارج الخدمة لمدة عام آخر، حيث تعمل وزارة الدفاع على إصلاح "عيب معقد" أعاق بالفعل السفينة عن العمل لأكثر من عام.

وفي مارس من العام الماضي، كشفت شبكة "إي بي سي أستراليا" أن السفينة HMAS Supply الإسبانية الصنع كان لا بد من الاستعانة بها في الأعمال الميكانيكية التي يجري تسديد ثمنها بموجب الضمان من قبل شركة Navantia.

وقال الأدميرال ستيف تيفن أمام جلسة الاستماع إن البحرية اكتشفت منذ ذلك الحين إن هناك حاجة إلى طلب قطعة غيار أخرى من أوروبا، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى 40 أسبوعا للوصول إلى أستراليا.

المصدر: "إي بي سي أستراليا"