"فايننشال تايمز": المفوضية الأوروبية تسابق الزمن لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بنية المفوضية الأوروبية تقديم توصية لبدء مفاوضات حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو الجاري، أي قبل تولي هنغاريا رئاسة المجلس الأوروبي.

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وكتبت الصحيفة: "ستوصي المفوضية الأوروبية الشهر الجاري بإطلاق مفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لإظهار الدعم (لكييف).. قبل أن تتولى بودابست منصب رئيس الاتحاد".

وأضافت أن المفوضية الأوروبية ستعلن، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا أكملت الخطوات المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد، بما فيها إجراءات مكافحة الفساد واللوبي السياسي وخطوات لحماية لغات الأقليات وقواعد جديدة بشأن إعلان الدخل للمسؤولين الحكوميين.

واقترحت بلجيكا التي لا تزال ترأس المجلس الأوروبي، عقد أول دورة من المفاوضات حول عضوية أوكرانيا في 25 يونيو الجاري. ومن المتوقع أن تعارضه بودابست التي ستحل محل بلجيكا في منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في 1 يوليو القادم.

ووقع فلاديمير زيلينسكي في 28 فبراير 2022 على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي يونيو 2022 وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على منح صفة المرشح لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد.

المصدر: RT