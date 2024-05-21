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"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي سيبدأ في يونيو مفاوضات رسمية حول انضمام مولدوفا وأوكرانيا

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Sputnik
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أفادت صحيفة Politico بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم في 25 يونيو المقبل، بدء المفاوضات الرسمية بشأن قبول مولدوفا وأوكرانيا في عضوية الاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن دول الاتحاد أعلنت عن هذه النية في ديسمبر 2023، ولكن تم تأجيل القرار بسبب عدم موافقة هنغاريا والمخاوف من أن تصبح مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي موضوعا رئيسيا خلال انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في الفترة من 6 إلى 9 يونيو.

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في نهاية العام الماضي، قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن بلاده لم تمنع الدول الأعضاء من اتخاذ قرار ببدء مفاوضات أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، لأنه ستكون لديها الفرصة لوقف هذه العملية 75 مرة أخرى.

المصدر: تاس

 

 

 

 

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