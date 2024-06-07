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بوشيلين يكشف مصير ممتلكات الأقلية الأوليغارشية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الروسية

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بوشيلين يكشف مصير ممتلكات الأقلية الأوليغارشية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الروسية
نوفوستي
المبنى السكني في منطقة يالطا بالقرم الذي تقع فيه شقة فلاديمير زيلينسكي.
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أكد حاكم جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين أن الأوليغارشية الأوكرانية خسرت نفوذها على ممتلكاتها في الجمهورية وذلك بعد أن اختارت لنفسها مسارا منفصلا عن دونباس في عام 2014.

وأشار بوشيلين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، في إطار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، إلى أن هذا الأمر اتضح في الفترة التي استقلت بها الجمهورية.

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وأضاف ردا على سؤال عما يحدث حاليا مع ممتلكات تلك القلة الأوكرانية على أراضي دونيتسك: "لذلك ليس من الممكن ببساطة القول هنا إن الأوليغارشية الأوكرانية لديها على الأقل بعض التأثير على ممتلكاتها في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأردف في هذا الجانب: "لقد اتخذت الأوليغارشية الأوكرانية خيارها في عام 2014، ولم يكن هذا الاختيار متعلقا بمصلحة سكان دونباس، ولذلك تباعدت المسارات بيننا وبينهم أي بين دونباس والأوليغارشية".

يشار إلى أن "منتدى سان بطرسبورغ" يختتم أعماله يوم غدا السبت 8 يونيو.

المصدر: نوفوستي

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