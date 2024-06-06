الولايات المتحدة تجرب الصاروخ الباليستي "مينتمان 3" للمرة الثانية في أسبوع

نفذت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، تجربة تدريبية لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات طراز "مينتمان 3" من قاعدة "فاندينبيرغ" التابعة لقوات الفضاء الأمريكية.

وتأتي تجربة الإطلاق التدريبية هذه لتكون الثانية من نوعها خلال أسبوع بحسب بيان نشر في موقع القاعدة على الإنترنت.

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وأشار البيان إلى أن "الصاروخ الباليستي العابر للقارات Minuteman III، غير المزود برأس حربي، تم إطلاقه من قاعدة فاندنبرغ لقوات الفضاء الأمريكية في 6 يونيو الساعة 01:46 بالتوقيت المحلي (11:46 بتوقيت موسكو)".

علما أن الإطلاق التدريبي الأول لهذا الأسبوع جرى في 4 يونيو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن التجارب على هذا الصاروخ الأمريكي العابر للقارات تعود إلى أكثر من عقد من الزمن وكانت هناك تجربة مماثلة عام 2013. وهو ما يثير التساؤلات عما إذا كان هذا التكرار لمجرد استعراض القوة أم لإجراء تحسينات على أي خلل قد جرت ملاحظته من خلال التجارب.

واللافت أيضا أن بعض حالات تأجيل التجارب الأمريكية هذه تقول عنها واشنطن إنها لتفادي التصعيد والاستفزاز مع الجانب الصيني.

المصدر: الجيش الأمريكي