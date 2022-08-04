صحيفة: إدارة بايدن أجلت اختبار صاروخ Minuteman III لتفادي التوترات مع الصين

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن أجلت تجربة روتينية لصاروخ Minuteman III البالستي العابر للقارات لتفادي التوترات مع الصين.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم، إنه كان من المخطط لإطلاق الصاروخ هذا الأسبوع من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في كاليفورنيا، ولكن تم تأجيله بأمر من وزير الدفاع لويد أوستين.

وأوضح مسؤول عسكري أمريكي لـ "وول ستريت جورنال"، أن "التجربة كان مخطط لها منذ فترة طويلة، ولكن يتم تأجيلها لتفادي أي سوء الفهم نظرا لأعمال الصين حول تايوان".

إقرأ المزيد

ورفض البنتاغون التعليق عل تلك المعلومات.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، والتي دانتها بكين بشدة.

وعلى خلفية الزيارة أعلن الصين عن إجراء تدريبات عسكرية في 6 مناطق حول الجزيرة التي تعتبرها جمهورية الصين الشعبية جزءا من أراضيها.

المصدر: وول ستريت جورنال