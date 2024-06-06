الحزب الجمهوري في ولاية كولورادو الأمريكية يدعو إلى حرق علم المثليين

دعا الحزب الجمهوري في ولاية كولورادو الأمريكية إلى حرق علم المثليين، واصفا الأمريكيين من مجتمع المثليين بأنهم "ملحدون".

وفي رسالة بريد إلكتروني وجهها بهدف جمع التبرعات وعبر منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم الحزب الجمهوري "شهر فخر المثليين" الذي يحتفل به في شهر يونيو من كل عام.

وكتب الحزب الجمهوري بالولاية على منصة "إكس": "أحرقوا جميع أعلام الفخر في شهر يونيو".

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي وزعها الحزب: "الله يكره شهر المثليين"، مشيرا إلى أن الأشخاص من مجتمع LGBTQ يقومون "بتربية الأطفال لإساءة معاملتهم لاحقا".

وقالت الرسالة: "لقد وصل شهر يونيو، ومرة ​​أخرى، يريد المربيون الملحدون في مجتمعنا مهاجمة ما هو لائق ومقدس وصالح حتى يتمكنوا في النهاية من إيذاء أطفالنا".

وانتقد المتحدث باسم حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس، وهو ديمقراطي وأول حاكم مثلي الجنس بشكل علني في البلاد، رسالة البريد الإلكتروني.

وقال في بيان: "يا له من بريد سخيف. يركز الحاكم بوليس على بناء كولورادو حيث يمكن للجميع أن يزدهروا بغض النظر عمن يحبونه أو كيف يحددون هويتهم. يتطلع الحاكم إلى الاحتفال بشهر الفخر جنبا إلى جنب مع زملائه من سكان كولورادو ولن يدع التشويش السياسي يقف في الطريق".

المصدر: The Hill