بعد 29 عاما.. القبض على عنصر آخر شارك في الهجوم على مدينة بوديونوفسك الروسية

اعتقلت وزارة الداخلية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي عنصرا آخر شارك في الاعتداء المسلح على مدينة بودينوفسك الواقعة جنوب روسيا في عام 1995.

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وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو إن دائرة التحقيق الرئيسية للجنة التحقيق في منطقة شمال القوقاز تلقت في إطار التحقيق في الهجوم المسلح لعصابة شامل باساييف على مدينة بوديونوفسك الواقعة في إقليم ستافروبول، أدلة على تورط أحد سكان منطقة خاسافيورت الداغستانية كازبيك أناسوف في هذا الاعتداء.

وأضافت: "تم القبض على أناسوف بمساعدة من رجال الأمن في إقليم كراسنودار ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي".

وذكرت أن أناسوف انضم في يونيو 1995 إلى عصابة بقيادة شامل باساييف وكان مشاركا نشيطا في الهجوم على بوديونوفسك في 14 يونيو عام 1995 والذي أسفر عن مصرع 129 شخصا وإصابة 317 آخرين.

ويواجه أناسوف تهما بالإرهاب واختطاف الرهائن والقتل.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 3 يونيو الجاري عن اعتقال أحد سكان موسكو، خمزات زويف، الذي كان عضوا في عصابة شامل باساييف وشارك في الهجوم المسلح على بودينوفسك عام 1995.

المصدر: تاس