الأمن الروسي يعتقل عضوا سابقا في "عصابة باساييف"

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال عضو جديد في عصابة شامل باساييف شارك في هجوم مسلح في مدينة بودينوفسك عام 1995.

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وجاء في البيان: "خلال التحقيق في القضية الجنائية لهجوم عصابة شامل باساييف الإرهابي في مدينة بودينوفسك في إقليم ستافروبول، تم الحصول على أدلة على تورط أحد سكان موسكو، خمزات زويف، في هذه الجرائم".

وأضاف البيان أن الرجل متهم بـ"العمل الإرهابي" و"اللصوصية" و"احتجاز رهائن".

وأثبت المحققون أنه في النصف الأول من يونيو 1995، انضم خمزات أوزييف، وهو مواطن من الشيشان طواعية إلى عصابة شامل باساييف وشارك في جرائم خطيرة.

يذكر أنه في 14 يونيو 1995، نفذت عصابة شامل باساييف هجوما إرهابيا على سكان بودينوفسك بالأسلحة والمتفجرات، وقتلت 129 شخصا وأصيب 317، كما احتجزوا 1586 رهينة.

بالإضافة إلى ذلك، ألحق المجرمون أضرارا بـ 198 سيارة، و107 منازل فضلا عن رياض الأطفال والمشافي ومؤسسات الدولة.

المصدر: نوفوستي