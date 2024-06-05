بوتين: المستشارون والمدربون الغربيون متواجدون في أوكرانيا ويتكبدون خسائر فادحة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن المدربين الغربيين متواجدون داخل الأراضي الأوكرانية بالفعل وهم يتكبدون خسائر فادحة هناك.

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وأضاف بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي: "من حيث وجود المستشارين والمدربين الغربيين داخل الأراضي الأوكرانية، هذا أمر واقع ولا شيء جديد بهذا الصدد، ولسوء حظهم فهم يعانون من خسائر فادحة، أنا أعرف هذا بشكل مؤكد".

وأشار بوتين على أن هذه الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية ومدربيهم الغربيين لا تقع عمدا وإنما هذا حال العمليات العسكرية والقتالية التي تحدث فيها الخسائر.

ومع ذلك، أكد بوتين أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تفضل التكتم على هذا الأمر، تفاديا للإحراج وخشية تأكيد انخراطهم المباشر في الحرب ضد روسيا.

وخلص إلى أنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فإن الصراع قد ينتهي خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

المصدر: RT