بوتين: لدي أصدقاء في ألمانيا ولكنني لا أتواصل معهم حتى لا أسبب لهم مضايقات هناك

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن لديه العديد من الأصدقاء الموثوق بهم في ألمانيا، لكنه يحاول عدم التواصل معهم حتى لا يتعرضوا لأي نوع من المضايقات في بلادهم.

وقال بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء: "لدي الكثير من الأصدقاء هناك (في ألمانيا)، الذين أحاول ألا أتواصل معهم، حتى لا أعرضهم لأي نوع من المضايقات داخل بلادهم، لكنني أعرفهم منذ سنوات عديدة وأعرف أنهم أصدقاء موثوق بهم ولدي الكثير منهم في ألمانيا".

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وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مقر شركة غاز بروم بمدينة سان بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي.

وحضر الاجتماع مدراء وسائل الإعلام من أكثر من عشرة دول.

وكان من بينهم ممثلون عن وكالة "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" و"رويترز" و"شينخوا" ووكالة الأنباء الألمانية ووكالة "إنسا" الإيطالية و"إي إف إي" الإسبانية و"إرنا" الإيرانية، و"كيودو نيوز" اليابانية و"الأناضول" التركية، و"بيلتا" البيلاروسية و"يونهاب" الكورية الجنوبية و"كازينفورم" الكازاخستانية ووكالة الأنباء الأوزبكية.

المصدر: نوفوستي