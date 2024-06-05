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بوتين: لا أحد في ألمانيا يشعر بالاستياء من تفجير السيل الشمالي

أخبار العالم

بوتين: لا أحد في ألمانيا يشعر بالاستياء من تفجير السيل الشمالي
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "لا أحد في ألمانيا يشعر بالاستياء من تفجير خطي أنابيب السيل الشمالي، كما لو أن هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر".

وأوضح بوتين: "لقد تم تفجير خطوط الأنابيب هذه على يد أشخاص تعساء، ولا أحد في ألمانيا يشعر بالاستياء، كما لو كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

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وأرسل مكتب المدعي العام الروسي في وقت سابق، طلبا إضافيا إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص بشأن الهجمات الإرهابية ضد مصالح روسيا ومواطنيها، بما في ذلك تفجير خطي أنابيب "السيل الشمالي".

ويعقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا مع مدراء وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. ويحضر الاجتماع مدراء وسائل الإعلام من أكثر من عشرة دول.

المصدر: RT

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لقاء بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية (فيديو)