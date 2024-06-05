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بوتين: السلطات الأمريكية ترتكب خطأ تلو الآخر في السياسة الاقتصادية

أخبار العالم

بوتين: السلطات الأمريكية ترتكب خطأ تلو الآخر في السياسة الاقتصادية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع مدراء وكالات الأنباء العالمية أن السلطات الأمريكية ترتكب خطأ تلو الآخر في السياسة الاقتصادية.

وقال بوتين: "ليس فقط في مجال السياسة الدولية، في السياسة الداخلية، ولكن أيضا في السياسة الاقتصادية، ترتكب الإدارة الأمريكية اليوم خطأ تلو آخر، واحدا تلو الآخر".

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وأكد بوتين أن روسيا لا تكترث بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سواء جو بايدن أو دونالد ترامب.

ويعقد الرئيس اجتماعا مع مدراء وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

ويحضر الاجتماع مدراء وسائل الإعلام من أكثر من عشرة دول. بينهم ممثلون عن وكالة "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" و"رويترز" و"شينخوا" ووكالة الأنباء الألمانية ووكالة "إنسا" الإيطالية و"إي إف إي" الإسبانية و"إرنا" الإيرانية، و"كيودو نيوز" اليابانية و"الأناضول" التركية، و"بيلتا" البيلاروسية و"يونهاب" الكورية الجنوبية  و"كازينفورم" الكازاخستانية ووكالة الأنباء الأوزبكية.

المصدر: RT+ وكالات

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لقاء بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية (فيديو)