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الرئيس البوليفي يتجول في مدينة بطرسبورغ الروسية

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الرئيس البوليفي يتجول في مدينة بطرسبورغ الروسية
Globallookpress Filipe Bispo
الرئيس البوليفي لويس آرسي
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وصل الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى مدينة بطرسبورغ الروسية، للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وهبطت طائرته في مطار بولكوفو.

وتأتي زيارة الرئيس البوليفي إلى روسيا للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وتنقل الرئيس البوليفي في مدينة بطرسبورغ على متن سيارة "أوروس سينات" الروسية الفاخرة.

وتجري فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الحالي.

المصدر: RT+وكالات

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