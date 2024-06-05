مارين لوبان تنتقد دعوة ماكرون لزيلينسكي للتحدث أمام الجمعية الوطنية الفرنسية

قالت رئيسة حزب التجمع الوطني في فرنسا مارين لوبان إن دعوة فلاديمير زيلينسكي للتحدث أمام الجمعية الوطنية تعكس الوضع السياسي المتردي الذي يعيشه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضحت في مقابلة مع إذاعة "سيد راديو "Sud Radio، قائلة: "تظهر دعوة فلاديمير زيلينسكي للتحدث أمام الجمعية الوطنية مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي يوم الجمعة الوضع السياسي المتردي الذي يعيشه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

.@MLP_officiel : "Emmanuel Macron instrumentalisme la guerre en Ukraine jusqu’à la nausée. C'est une volonté de manipulation de l’opinion !" pic.twitter.com/EQX4UIGubI — Sud Radio (@SudRadio) June 5, 2024

وأضافت: "كي أتمكن من محاولة الاستفادة من هذا في المجال الانتخابي، أجد أنه أمر مهين للغاية، لقد استغل إيمانويل ماكرون أوكرانيا لمدة عامين، لقد فعل ذلك خلال الحملة الرئاسية، وهو مستمر في القيام بذلك.. نحن في وضع صعب حقا للقيام بمثل هذه المناورات".

وأكدت أن "الصراع في أوكرانيا أصبح أداة سياسية يستخدمها الرئيس الفرنسي منذ عامين بشكل محرج، كما أن خطاب زيلينسكي أمام الجمعية الوطنية عشية انتخابات البرلمان الأوروبي يعكس على وجه الخصوص نية ماكرون للتلاعب بالرأي العام".

هذا وانتقد السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، حضور فلاديمير زيلينسكي لفعاليات الاحتفال بذكرى إنزال نورماندي واعتبره عارا تماما.

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كما أكد أن"وجود زيلينسكي أمر مخز فعلا، وعدم دعوة روسيا كذلك مخز لأن روسيا خسرت ملايين القتلى خلال الحرب العالمية الثانية"، واصفا هذا التصرف من جانب سلطات بلاده، بأنه "فضيحة كبيرة".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن "زيلينسكي سيزور فرنسا يومي 6 و7 يونيو بمناسبة الذكرى الثمانين لعمليات الإنزال في نورماندي، كما سيلقي خطابا يوم الجمعة أمام الجمعية الوطنية مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي".

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية