بعد ماسك.. سنودون مفجر الفضيحة الدولية الكبرى يحذر من سباق عالمي للسيطرة على الذكاء الاصطناعي

قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن إن الدول والشركات تتسابق من أجل السيطرة على الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في الترويج لسياساتها.

ونقلت بلومبيرغ عن سنودن قوله خلال فعالية خصصت للذكاء الاصطناعي في سنغافورة: "لقد شهدنا ولادة طفل بواسطة تكنولوجيا جديدة تماما، وها نحن نرى ذئابا ضارية بدأت تحوم في الأرجاء.

ورأى سنودن أن محاولات السيطرة على الذكاء الاصطناعي لن تحقق شيئا وقال: "محاولات السيطرة على الذكاء الاصطناعي ستفشل في النهاية لأن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة والابتكارات الجديدة لا تتوقف عن الإبداع".

وأضاف سنودن أن بعض الدول المختلفة ستحاول بناء سور حول الذكاء الاصطناعي، مشددا على الحاجة ولكننا "للتأكد من أن ذلك لن يوقف الوصول للتكنولوجيا".

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وسبق أشار للملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن أشار للتهديدات التي تواجه تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديدا، حذر ماسك من مخاطر تلقين علوم السياسة للذكاء الاصطناعي.

وفجّر سنودن في يونيو 2013 فضيحة دولية كبرى عندما نقل إلى صحيفتي واشنطن بوست وغارديان عددا من المواد السرية حول مراقبة أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية للإنترنت.

بعد ذلك، طار سنودن إلى هونغ كونغ، ومن هناك إلى موسكو، حيث أمضى بعض الوقت في منطقة العبور بمطار شيريميتيفو.

وبعد رفض عدة دول استقباله، منحته روسيا حق اللجوء المؤقت لمدة عام بشرط أن يوقف أنشطته ضد الولايات المتحدة.

في أغسطس 2014، حصل سنودن على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات في روسيا، وبعد ذلك حصل على تصريح إقامة لأجل غير مسمى، وفي سبتمبر 2022، نال سنودن الجنسية الروسية.

المصدر: نوفوستي