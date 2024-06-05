أوكرانيا.. اقتراح لاستبدال الرجال بالنساء في مراكز التعبئة العسكرية

اقترحت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، استدعاء النساء للعمل في مراكز التعبئة والتجنيد العسكرية لتمكين السلطات من إرسال مزيد من الرجال إلى الوحدات القتالية في الجبهة.

وكتبت فيريشوك عبر "تلغرام": "قرأت على شبكات التواصل الاجتماعي أنه تم تحديث بيانات 180 ألف امرأة خاضعة للخدمة العسكرية عبر تطبيق "احتياط+" (الخاص بشؤون التجنيد في البلاد). فها هن موظفات ممتازات لنظام مراكز التعبئة والتجنيد الإقليمية، بما في ذلك بشغل مناصب قيادية".

وأضافت فيريشوك أن التركيز على توظيف النساء للعمل في مراكز التعبئة والتجنيد يمكن أن يجعل عددا أكبر من الرجال متاحين للخدمة في الوحدات القتالية.

وفي أبريل اعتمدت أوكرانيا قانونا جديدا يوسع نطاق التعبئة في ظل نقص كبير في الأفراد على جيهات القتال، وشدد المتحدث باسم الدفاع الأوكرانية دميتري لازوتكين على أن "النهاية قادمة" بالنسبة للحياة الهادئة التي كان يعيشها جزء من سكان البلاد سابقا مع دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ.

المصدر: RT