أقر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بأن موظفين تم فصلهم في ظل حكومة حزب القانون والعدالة كونهم تخرجوا من معهد موسكو للعلاقات الدولية، يعودون إلى العمل في وزارته.

وكتب سيكورسكي عبر منصة "إكس": "صحيح أن عددا من الأشخاص الذين تخرجوا من معهد موسكو عادوا إلى الوزارة، بعد أن تم فصلهم بشكل غير قانوني، وفازوا بالدعاوى القضائية، تقوم المحاكم بإعادتهم (إلى وظائفهم)، وذلك بدأ في الواقع في أواخر عهد حكومة حزب القانون والعدالة، بينما تبقى الوزارة ملزمة بدفع تعويضات للآخرين".

وشدد سيكورسكي على أنه تحت قيادته، "لا تسترشد وزارة الخارجية (في سياسة التوظيف) "لا نسترشد بالأصول والجينات" بل بالاحترافية".

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وبدأت عملية فصل خريجي معهد موسكو من الخارجية البولندية عام 2017، عندما أعلن جاسيك تشابوتوفيتش، فور توليه منصب وزير الخارجية في حكومة "القانون والدولة" اليمينية، عن نيته عزل الموظفين "القدامى" من الوزارة وتوظيف "كوادر جديدة".

وفي فبراير 2023، أعلن وزير الخارجية البولندي وقتذاك زبيغنيو راو، أن خريجي موسكو لم يعودوا يعملون في الوزارة.

وشبهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار السلطات البولندية هذا بمحاكم التفتيش في العصور الوسطى، التي تعمدت أيضا ملاحقة العلم والتعليم.

المصدر: RT