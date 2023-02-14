بولندا تعزل جميع خريجي جامعة موسكو للعلاقات الدولية من مناصبهم

أعلن وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، عزل جميع خريجي جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية من مناصبهم في الوزارة منذ شهرين.

وقال: "أنجزنا عملا هاما، وعزلنا جميع خريجي جامعة موسكو للعلاقات الدولية على مسار فك الارتباط مع روسيا بجميع أشكاله".

يشار إلى أن وزارة الخارجية البولندية شرعت بفصل خريجي جامعة موسكو الحكومية منذ عام 2017، حيث أعلن وزير الخارجية حينها ياتسيك تشابوتوفيتش، عزمه عزل الموظفين القدامى في الوزارة، وتوظيف كوادر جديدة.

المصدر: تاس