موسكو: سنرد على أي تقييد لحركة دبلوماسيينا في بولندا

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستتخذ إجراءات مناسبة تجاه الدبلوماسيين البولنديين لديها، إذا قيدت بولندا حركة الدبلوماسيين الروس على أراضيها.

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وقالت: "هذا مجرد تصريح في الوقت الراهن. لم نتلق حتى الآن أي مذكرات دبلوماسية أو وثائق أخرى أو توضيحات تشير إلى تقييد حركة دبلوماسيينا".

وأضافت: إذا ثبت لنا ذلك ستتلقى وارسو ردا سيؤثر على وضع دبلوماسييها في روسيا.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن بلاده قررت تقييد تنقل الدبلوماسيين الروس على أراضيها، دون أن تشمل السفير الروسي.

المصدر: نوفوستي